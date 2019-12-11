ИА «Ореанда-Новости». Некоторые виды алкогольных напитков могут быть опаснее, чем другие, пишет «Медикфорум».



Так, по словам врачей, самыми опасными являются коктейли из алкоголя и энергетика. От такого напитка существенно учащается сердцебиение.



Кроме того, страдает сердце и от употребления алкоголя в течение нескольких дней подряд. Из-за этого не может нормализоваться давление, что приводит к развитию тахикардии и аритмии.



После употребления спиртного сосуды расширяются, из-за этого давление снижается, но при похмелье они опять становятся более узкими, но сильнее, чем прежде. Это и вызывает головную боль.