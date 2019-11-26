ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали, по каким симптомам можно определить нехватку витамина D в организме, пишет РИА Новости.



Так, среди первых симптомов идёт боль в конечностях и костях, а также тугоподвижность суставов по утрам.



Среди признаков также числятся набор веса, нарушение работы кишечника, потливость головы, а также хроническая усталость и депрессия.



Учёные отмечают, чтобы избежать дефицита этого витамина, нужно проводить на солнце не менее 10-15 минут каждый день.