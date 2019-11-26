26.11.2019, 18:04
Врачи назвали симптомы дефицита витамина D в организме
ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали, по каким симптомам можно определить нехватку витамина D в организме, пишет РИА Новости.
Так, среди первых симптомов идёт боль в конечностях и костях, а также тугоподвижность суставов по утрам.
Среди признаков также числятся набор веса, нарушение работы кишечника, потливость головы, а также хроническая усталость и депрессия.
Учёные отмечают, чтобы избежать дефицита этого витамина, нужно проводить на солнце не менее 10-15 минут каждый день.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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