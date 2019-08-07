ИА «Ореанда-Новости». Учёные напомнили, что ушных болезней не застрахован никто, поэтому они рассказали, на какие симптомы следует обратить внимание, пишет «Медикфорум».



Так, эксперты отметили, что чаще всего слух теряется из-за ушной серы, инфекции, перфорированной барабанной перепонки или болезни Меньера, которая представляет собой поражение внутреннего уха. Из-за этого заболевания человек может испытывать головокружение, шум в ушах, а также ощущать потерю слуха.



Понять, что грядут проблемы со слухом можно по ряду симптомов. Например, если возникли трудности с понимаем речи в шумных местах. Если для этого нужна сильная концентрация, уже следует обращаться к врачу. Ещё один тревожный знак – человеку сложно сконцентрироваться на разговоре в большой комнате с фоновым шумом и музыкой.