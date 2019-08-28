В частности, врачи не советуют использовать масло при ожогах, так как оно повышает температуру кожи. Это может привести к повреждению тканей. В случае ожога кожу нужно первым делом охладить.Также не рекомендуется при носовом кровотечении запрокидывать голову. Можно использовать холодный компресс на нос.Отмечается также, что подавившегося человека нельзя стучать по спине. Положение инородного тела может измениться, и появится вероятность закупорки дыхательных путей. Лучше сделать несколько резких выдохов или покашлять, наклоняясь вперёд.