ИА «Ореанда-Новости». Врачи выявили средний возраст россиян, в котором диагностируют онкозаболевания.

О выводах специалистов пишет RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.

Врачи исследовали статистику и пришли к выводу о среднем возрасте. Он составляет 64,5 года. У мужчин показатель составляет 64,9 года, у женщин – 64,2.

Дело в том, что чаще всего причиной опухолей становятся молекулярные нарушения. У людей пожилого возраста количество нарушений накапливается и достигает максимальных значений.

Среди заболевших в возрастной период от 60 лет у 71,3 процента мужчин диагностируют онкологию. У женщин этот процент составляет 65,8.

Самый распространённый вид рака – трахея. Далее бронхи, лёгкие, предстательная железа и ободочная кишка.