Так, стоит обратить внимание на изменение цвета кожи - потемнения в области паха, подмышек и на шее могут говорить об этом заболевании. Кроме того, диабет может вызвать проблемы с мочеполовой системой, поскольку из-за избыточного уровня глюкозы в организме повреждаются кровеносные сосуды. Излишняя потливость в ночное время и слишком яркие сны также могут говорить о диабете.Если раны и порезы заживают дольше, чем обычно, это тоже может быть симптомом высокого уровня сахара в крови.