06.06.2019, 16:06
Врачи объяснили, почему нельзя смотреть сериалы залпом
ИА «Ореанда-Новости». Просмотр сериалов «запоем» может вредно отразиться на здоровье, заявили медики.
Так, врачи напоминают, что, когда человек длительное время находится в сидячем или лежачем положении, повышается риск развития проблем с сердцем, сосудами, а также появления тромбоза вен нижних конечностей и даже диабета второго типа.
Кроме того, просмотр сериалов часто сопровождается неконтролируемым перееданием. Врачи рекомендуют регулярно делать перерывы, чтобы размяться или сделать зарядку.
Так, врачи напоминают, что, когда человек длительное время находится в сидячем или лежачем положении, повышается риск развития проблем с сердцем, сосудами, а также появления тромбоза вен нижних конечностей и даже диабета второго типа.
Кроме того, просмотр сериалов часто сопровождается неконтролируемым перееданием. Врачи рекомендуют регулярно делать перерывы, чтобы размяться или сделать зарядку.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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