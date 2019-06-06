Так, врачи напоминают, что, когда человек длительное время находится в сидячем или лежачем положении, повышается риск развития проблем с сердцем, сосудами, а также появления тромбоза вен нижних конечностей и даже диабета второго типа.Кроме того, просмотр сериалов часто сопровождается неконтролируемым перееданием. Врачи рекомендуют регулярно делать перерывы, чтобы размяться или сделать зарядку.