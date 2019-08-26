Так, многие уверены, что повышенное давление – это временная трудность, забыть о которой можно, если принять лекарство. Однако такой подход может привести к серьёзные заболеваниям сердечно-сосудистой системы.Врачи отмечают, что в последнее время с повышенным давлением сталкиваются не только пожилые люди, но и молодёжь. Прежде всего специалисты рекомендуют следить за весом – при избавлении от лишнего веса можно снизить давление на 20 мм ртутного столба. Медики отмечают, что вылечить болезнь нельзя, утверждают медики, а вот держать показатели в норме возможно.