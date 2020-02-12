12.02.2020, 12:48
Врачи предупреждают, что антипрививочные кампании несут угрозы всему миру
ИА «Ореанда-Новости». Вадим Калиничено, работающий на должности руководителя медицинского отдела НАНОЛЕК говорит, что к вакцинации стали относиться скептично и начали её критиковать после того, как были введены вакцины против оспы, которые были разработаны Джереном. Причиной для этого стал тот факт, что вакцина создавалась на основе коровьей оспы, а не человеческой. По словам специалиста, сегодня врачи смотрят на активных оппонентов Дженера с улыбкой, потому что понимают, что причиной критики являлось отсутствие знаний.
Кстати, совсем недавно учёный из США Юман Фонг сделал искусственный вирус, в основе которого лежит тот самый возбудитель оспы. Благодаря этому вирусу станет возможным уничтожать большинство самых распространенных раковых опухолей. Несмотря на то, что в иммунологи были совершены научные прорывы и сегодня нет проблем с доступностью информации, всё же остаётся большое количество людей, которые выступают против вакцинации. Так, в 2018 году Всемирная Организация Здравоохранения сообщила сведения о гибели ста сорока тысяч человек и заражении десяти миллионов человек оспой, которая была отнесена к категории окончательно побежденных болезней.
Кстати, сдать анализы в Калуге можно в медицинском центре Айболит www.aibolit-mc.ru.
Иронично, но эффективность вакцин, а именно то, что они полностью ликвидировали смертельные эпидемии и снизили заболеваемость опасными инфекций, стало причиной непонимания тех последствий, которые могли бы появиться без вакцинации. Случилась переоценка частоты редко возникающих побочных эффект после осуществления иммунизации, и каждый случай осложнения, в котором не была изучена причинно-следственная связь, приводит к активному обсуждения в средствах массовой информации. Из-за этого стали чаще отказываться от прививок, в связи с чем создаются условия для возникновения вспышек инфекционных заболеваний.
Конечно, обыкновенному человеку сложно оценить эффект какой-либо профилактики, поскольку внешне для людей ничего не изменилось, и, напротив, при заболевания особенно отмечается эффект от лечения.
Вакцины, как и другие лекарства, оцениваются регуляторами, экспертами и учёными по одному из ключевых показателей - соотношение пользы к риску. У специалистов есть понимание того, что те редкие побочные явления, которые могут появиться, не соизмеримы с масштабом бедствия по причине развития угрожающих жизни эпидемий и тяжелых осложнений после болезней.
По информации от Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, для того, чтобы предотвратить возникновения случаев эпидемий опасных заболеваний необходимо профилактировать девяносто пять процентов населения. Конечно, есть и те, кому вакцинации противопоказаны по причине состояния их здоровья, что несомненно способны выяснить только соответствующие специалисты.
Кстати, совсем недавно учёный из США Юман Фонг сделал искусственный вирус, в основе которого лежит тот самый возбудитель оспы. Благодаря этому вирусу станет возможным уничтожать большинство самых распространенных раковых опухолей. Несмотря на то, что в иммунологи были совершены научные прорывы и сегодня нет проблем с доступностью информации, всё же остаётся большое количество людей, которые выступают против вакцинации. Так, в 2018 году Всемирная Организация Здравоохранения сообщила сведения о гибели ста сорока тысяч человек и заражении десяти миллионов человек оспой, которая была отнесена к категории окончательно побежденных болезней.
Кстати, сдать анализы в Калуге можно в медицинском центре Айболит www.aibolit-mc.ru.
Иронично, но эффективность вакцин, а именно то, что они полностью ликвидировали смертельные эпидемии и снизили заболеваемость опасными инфекций, стало причиной непонимания тех последствий, которые могли бы появиться без вакцинации. Случилась переоценка частоты редко возникающих побочных эффект после осуществления иммунизации, и каждый случай осложнения, в котором не была изучена причинно-следственная связь, приводит к активному обсуждения в средствах массовой информации. Из-за этого стали чаще отказываться от прививок, в связи с чем создаются условия для возникновения вспышек инфекционных заболеваний.
Конечно, обыкновенному человеку сложно оценить эффект какой-либо профилактики, поскольку внешне для людей ничего не изменилось, и, напротив, при заболевания особенно отмечается эффект от лечения.
Вакцины, как и другие лекарства, оцениваются регуляторами, экспертами и учёными по одному из ключевых показателей - соотношение пользы к риску. У специалистов есть понимание того, что те редкие побочные явления, которые могут появиться, не соизмеримы с масштабом бедствия по причине развития угрожающих жизни эпидемий и тяжелых осложнений после болезней.
По информации от Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, для того, чтобы предотвратить возникновения случаев эпидемий опасных заболеваний необходимо профилактировать девяносто пять процентов населения. Конечно, есть и те, кому вакцинации противопоказаны по причине состояния их здоровья, что несомненно способны выяснить только соответствующие специалисты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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