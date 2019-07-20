20.07.2019, 15:57
Врачи рассказали, чем опасны детокс-диеты
ИА «Ореанда-Новости». Медработники заявили, что популярные сегодня деток-диеты могут быть опасны для организм, пишет «МК».
Врачи отмечают, такая диета в последствии приносит больше вреда, чем пользы. Например, некоторые детокс-диеты состоят из смузи и соков, которые содержат быстрые углеводы, способные спровоцировать воспалительные процессы. Кроме того, в гималайской соли, которая применяется в детокс-диетах, часто встречаются токсины.
Медики поясняют, что для укрепления здоровья не надо злоупотреблять соками и смузи, нужно просто включить в рацион сезонные овощи и фрукты.
Врачи отмечают, такая диета в последствии приносит больше вреда, чем пользы. Например, некоторые детокс-диеты состоят из смузи и соков, которые содержат быстрые углеводы, способные спровоцировать воспалительные процессы. Кроме того, в гималайской соли, которая применяется в детокс-диетах, часто встречаются токсины.
Медики поясняют, что для укрепления здоровья не надо злоупотреблять соками и смузи, нужно просто включить в рацион сезонные овощи и фрукты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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