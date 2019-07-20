Врачи отмечают, такая диета в последствии приносит больше вреда, чем пользы. Например, некоторые детокс-диеты состоят из смузи и соков, которые содержат быстрые углеводы, способные спровоцировать воспалительные процессы. Кроме того, в гималайской соли, которая применяется в детокс-диетах, часто встречаются токсины.Медики поясняют, что для укрепления здоровья не надо злоупотреблять соками и смузи, нужно просто включить в рацион сезонные овощи и фрукты.