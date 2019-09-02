ИА «Ореанда-Новости». Медики объяснили, в чём польза бананов и кому особенно нужно включить их в рацион, пишет «МК».



Так, в бананах много калия, поэтому они будут особенно полезны тем, кто страдает от дефицита этого вещества. Кроме того, как говорят врачи, этот фрукт способствует снижению риска возникновения гипертонии и прочих заболеваний сердца и сосудов.



Кроме этого, в бананах много клетчатки, поэтому они являются хорошим перекусом. При этом они достаточно калорийны, поэтому злоупотреблять ими не рекомендуется.