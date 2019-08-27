27.08.2019, 16:32
Врачи рассказали, чем полезны кабачки
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты рассказали о пользе кабачков и дали советы, как правильно употреблять этот овощ, пишет «Медикфорум».
Так, медики отмечают, что в ста граммах кабачка содержится 17,9 мг витамина С – это третья часть от суточной дозы взрослого человека. Регулярное употребление кабачков поможет укрепить иммунитет и защитит от вирусов.
А если есть этот овощ в недозрелом виде, сваренного без масла и соли, то можно добиться мочегонного эффекта. Поможет кабачок и в борьбе с лишним весом – в 100 граммах овоща всего 17 ккал.
Так, медики отмечают, что в ста граммах кабачка содержится 17,9 мг витамина С – это третья часть от суточной дозы взрослого человека. Регулярное употребление кабачков поможет укрепить иммунитет и защитит от вирусов.
А если есть этот овощ в недозрелом виде, сваренного без масла и соли, то можно добиться мочегонного эффекта. Поможет кабачок и в борьбе с лишним весом – в 100 граммах овоща всего 17 ккал.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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