Так, медики отмечают, что в ста граммах кабачка содержится 17,9 мг витамина С – это третья часть от суточной дозы взрослого человека. Регулярное употребление кабачков поможет укрепить иммунитет и защитит от вирусов.А если есть этот овощ в недозрелом виде, сваренного без масла и соли, то можно добиться мочегонного эффекта. Поможет кабачок и в борьбе с лишним весом – в 100 граммах овоща всего 17 ккал.