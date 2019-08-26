ИА «Ореанда-Новости». Медики объяснили, что семена льна богаты различными витамина и минеральными веществами, пишет "МК".



Так, лён часто назначают при болезнях суставов. Дело в том, что кислоты омега-3 и омега-6, входящие в состав льна, помогают быстро заживлять разрывы хрящевой ткани.



Кроме того, семена льна помогают в борьбе с лишним весом. Отмечается также, что семена этого растения используют для лечения атеросклероза, заболеваний ЖКТ и мочевыводящей системы, а также помогают пациентам избавиться от хронических запоров и паразитов в кишечнике.