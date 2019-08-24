ИА «Ореанда-Новости». Специалисты назвали популярные продукты, которые лучше не стоит есть на завтрак, пишет «Живая Кубань».



Так, первым делом стоит отказаться от белого хлеба, так как он стимулирует работу поджелудочной железы и провоцирует быстрый выброс инсулина. Организм воспринимает этот процесс как снижение тонуса и утомление.



Кроме того, утром не надо есть сладкие продукты, например, йогурты или хлопья. В них много сахара, организм вырабатывает инсулин, появляется аппетит и чувство усталости.



Отмечается также, что для сохранения бодрости в течение дня нужно утром отказаться от кофе. Сначала кофеин способствует интенсивной выработке адреналина и кортизола, действительно заряжая энергией. Но это продолжается недолго. Организм привыкает и потом ему требуется всё больше и больше кофеина. Эксперты советуют пить по утрам зелёный чай или имбирный напиток.