ИА «Ореанда-Новости». В Минздраве назвали симптомы, которые указывают на снижение иммунитета, пишет «Медикфорум».



Так, врачи отмечают, что в первую очередь надо обратить внимание на питание. Чтобы не допустить снижение иммунитета, нужно добавить в рацион овощи и фрукты. Кроме того, нужно также употреблять и кисломолочные продукты.



Кроме того, пагубно влияют на иммунитет стресс и постоянное недосыпание. Чтобы сохранить иммунитет, следует пересмотреть режим сна и бодрствования. Врачи также напомнили, что иммунитет плохо работает при чрезмерных физических нагрузках, а также при наличии вредных привычек, например, курения.