ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Пекина выяснили, что коронавирус сохраняется в организме человек после выздоровления ещё от одного до восьми дней, пишет «МК».



Учёные проанализировали данные тестов пациентов местной больницы. Оказалось, что коронавирус становился активным после исчезновения симптомов примерно у половины.



Специалисты рекомендуют быть на карантине ещё неделю или две после выздоровления.