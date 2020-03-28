28.03.2020, 21:55
Врачи рассказали, как долго коронавирус сохраняется у человека после выздоровления
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Пекина выяснили, что коронавирус сохраняется в организме человек после выздоровления ещё от одного до восьми дней, пишет «МК».
Учёные проанализировали данные тестов пациентов местной больницы. Оказалось, что коронавирус становился активным после исчезновения симптомов примерно у половины.
Специалисты рекомендуют быть на карантине ещё неделю или две после выздоровления.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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