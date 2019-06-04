04.06.2019, 18:59
Врачи рассказали, как можно избавиться от боли в суставах
ИА «Ореанда-Новости». Учёные выяснили, что от боли в суставах эффективно помогает гормон релаксин, который вырабатывается при беременности.
Специалисты обнаружили, что, если делать уколы с этим гормоном, боли у пациентов с артрофиброзом, который часто является следствием травм или диабета, становятся слабее.
Отмечается, что сегодня от этой болезни страдают около 5% населения Земли. При этом эффективных методов лечения нет. Медикаментозное и физиотерапевтическое воздействие вызывает лишь кратковременное облегчение.
Специалисты обнаружили, что, если делать уколы с этим гормоном, боли у пациентов с артрофиброзом, который часто является следствием травм или диабета, становятся слабее.
Отмечается, что сегодня от этой болезни страдают около 5% населения Земли. При этом эффективных методов лечения нет. Медикаментозное и физиотерапевтическое воздействие вызывает лишь кратковременное облегчение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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