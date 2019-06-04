Специалисты обнаружили, что, если делать уколы с этим гормоном, боли у пациентов с артрофиброзом, который часто является следствием травм или диабета, становятся слабее.Отмечается, что сегодня от этой болезни страдают около 5% населения Земли. При этом эффективных методов лечения нет. Медикаментозное и физиотерапевтическое воздействие вызывает лишь кратковременное облегчение.