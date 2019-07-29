ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, что цвет и состояние ногтей могут говорить о различных заболеваниях в организме, пишет издание «Актуальные новости».



Так, если ногти приобрели жёлтый цвет, то стоит проверить печень. Если же цвет ногтей стал синеватым, то это может свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой системой. Организм может получать недостаточное количество кислорода, из-за чего может быть слабость и усталость.



Выпуклые и немного скругленные ногти говорят о проблемах с дыхательной системой. Белые пятна свидетельствуют о нехватке железа и витаминов в организме.