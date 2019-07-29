29.07.2019, 16:36
Врачи рассказали, как по ногтям выявить заболевания
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, что цвет и состояние ногтей могут говорить о различных заболеваниях в организме, пишет издание «Актуальные новости».
Так, если ногти приобрели жёлтый цвет, то стоит проверить печень. Если же цвет ногтей стал синеватым, то это может свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой системой. Организм может получать недостаточное количество кислорода, из-за чего может быть слабость и усталость.
Выпуклые и немного скругленные ногти говорят о проблемах с дыхательной системой. Белые пятна свидетельствуют о нехватке железа и витаминов в организме.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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