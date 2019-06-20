ИА «Ореанда-Новости». Медики из Британии сообщили, что мужчины из-за онкологии умирают на 6 лет раньше, чем женщины.



Врачи отмечают, что рак можно распознать по некоторым признакам. Так, стоит прежде всего обращать внимание на проблемы с мочеиспусканием. Это может быть признаком рака простаты. Кровь в моче является одним из признаков рака почек или мочевого пузыря.



Кроме того, если наблюдается сильный кашель с кровью, это может говорить о раке лёгких. Частая изжога указывает на симптомы рака горла или желудка. На злокачественную опухоль в лёгких, пищевода, желудка, поджелудочной железы может указывать быстрая и необъяснимая потеря веса.



Кровянистые и твёрдые родинки обязательно нужно показать врачу, чтобы исключить злокачественное образование кожи.