ИА «Ореанда-Новости». Медики дали рекомендации о том, как можно уменьшить вероятность возникновения инсульта.



Так, специалисты отмечают, что инсульт сегодня – это не только проблема пожилых людей, но и тех, кто ещё не достиг пенсионного возраста. Отмечается, что есть ряд факторов, которые работают бесконтрольно и провоцируют инсульты, пишет издание «Актуальные новости».



В первую очередь речь идёт о возрасте и наследственности. Снизить их влияние на риск инсульта поможет отказ от вредных привычек, например, от спиртного и табака.



Кроме того, врачи рекомендуют есть больше рыбы, овощей и фруктов. Стоит также отказаться от соли и жирной еды. Регулярные прогулки и физическая активность положительно отразятся на организме.