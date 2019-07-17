ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Британии рассказали, что может помочь снизить риск сердечного приступа, пишет издание «Актуальные новости».



Отмечается, что сегодня инфаркт миокарда является одной из основных причин смерти по всему миру. Учёные обнаружили, что употребление большого количества трансжиров значительно увеличивает риск сердечного приступа. Врачи советуют сократить их объём в своём рационе.



Кроме того, очень важно контролировать количество еды, не допуская переедания. Медики также рекомендуют есть больше овощей и фруктов, так как в них много витаминов и минералов, которые полезны для сердечно-сосудистой системы.



Врачи также советуют уменьшить потребление соли, так как она повышает артериальное давление и приводит к задержке воды в организме. Желательно полностью отказаться от употребления пирожных, печенья, маргарина и других вредных продуктов.