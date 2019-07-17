17.07.2019, 15:56
Врачи рассказали, как узнать о повышенном в крови сахаре
ИА «Ореанда-Новости». Медицинские работники рассказали о симптомах повышенного сахара в крови. Врачи рекомендуют хотя при одном из них сразу же обращаться к специалисту, пишет издание «Актуальные новости».
Отмечается, что сегодня диабет стал одной из самых распространённых болезней. Если это заболевание будет развиваться такими же темпами, уже через 10 лет каждый десятый человек в мире столкнётся с этой болезнью.
Известно, что 25% больных сахарным диабетом не знают о своём диагнозе. Врачи рекомендуют обратиться к эндокринологу, если есть частое мочеиспускание, ухудшение зрения, сухость кожи, сильная жажда, слабость или постоянная усталость.
Отмечается, что сегодня диабет стал одной из самых распространённых болезней. Если это заболевание будет развиваться такими же темпами, уже через 10 лет каждый десятый человек в мире столкнётся с этой болезнью.
Известно, что 25% больных сахарным диабетом не знают о своём диагнозе. Врачи рекомендуют обратиться к эндокринологу, если есть частое мочеиспускание, ухудшение зрения, сухость кожи, сильная жажда, слабость или постоянная усталость.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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