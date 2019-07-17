Отмечается, что сегодня диабет стал одной из самых распространённых болезней. Если это заболевание будет развиваться такими же темпами, уже через 10 лет каждый десятый человек в мире столкнётся с этой болезнью.Известно, что 25% больных сахарным диабетом не знают о своём диагнозе. Врачи рекомендуют обратиться к эндокринологу, если есть частое мочеиспускание, ухудшение зрения, сухость кожи, сильная жажда, слабость или постоянная усталость.