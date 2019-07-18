ИА «Ореанда-Новости». Эксперты рассказали о диетах, которые способствуют увеличению продолжительности жизни, пишет издание «Актуальные новости».



Так, медконсультант Сара Брюэр и диетолог Джульетта Келлоу отмечают, что особо эффективна вегетарианская диета. По их мнению, рацион, состоящий из растительной пищи, снижает риск смертности от заболеваний сердца. Однако учёные отмечают, что, если человек не хочет отказываться от мяса, его количество нужно сократить в рационе до 30%.



Также эксперты отмечают и средиземноморскую диету. Именно её предпочитают жители Сардинии, которые славятся своим долголетием. В их рационе обычно рыба, цельнозеоновые продукты, бобовые, фрукты и овощи.