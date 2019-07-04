Так, много сухих и секущихся волос говорит о нехватке железа в организме. Кроме того, сухость волос указывает также на недостаток белка в рационе.Перхоть может стать сигналом о проблемах в пищеварительной системе. Многие увлекаются диетами, в которых мало жиров и углеводов, в итоге это может вызвать себорею. А появление залысин может указывать на поликистоз яичников.Быстрое загрязнение волос может свидетельствовать о гормональном сбое. Во всех этих случаях врачи советуют обращаться к специалистам.