04.07.2019, 22:48
Врачи рассказали, какие болезни можно выявить по состоянию волос
ИА «Ореанда-Новости». Медики сообщили, что часто состояние волос указывает на различные заболевание, пишет «Медикфорум».
Так, много сухих и секущихся волос говорит о нехватке железа в организме. Кроме того, сухость волос указывает также на недостаток белка в рационе.
Перхоть может стать сигналом о проблемах в пищеварительной системе. Многие увлекаются диетами, в которых мало жиров и углеводов, в итоге это может вызвать себорею. А появление залысин может указывать на поликистоз яичников.
Быстрое загрязнение волос может свидетельствовать о гормональном сбое. Во всех этих случаях врачи советуют обращаться к специалистам.
Так, много сухих и секущихся волос говорит о нехватке железа в организме. Кроме того, сухость волос указывает также на недостаток белка в рационе.
Перхоть может стать сигналом о проблемах в пищеварительной системе. Многие увлекаются диетами, в которых мало жиров и углеводов, в итоге это может вызвать себорею. А появление залысин может указывать на поликистоз яичников.
Быстрое загрязнение волос может свидетельствовать о гормональном сбое. Во всех этих случаях врачи советуют обращаться к специалистам.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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