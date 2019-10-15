ИА «Ореанда-Новости». Специалисты объяснили, что некоторые изменения с телом и организмом могут свидетельствовать об онкологии, пишет «МедикФорум».



Так, тремор, которые проявляются в виде покалывания, дрожи или подергивания может сигнализировать об опухоли мозга. Такие симптомы часто возникают на ранней стадии. А красное пятно на груди также может быть симптомом рака молочной железы.



Если есть сложности при глотании, это может быть онкологическое заболевание пищевода или гортани. Если проблем с позвоночником нет, но возникают боли в спине, это может быть симптомом рака толстой кишки.



Боль в ногах, руках или другом месте опорно-двигательного аппарата может быть сигналом развития рака костей.