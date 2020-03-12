ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали о продуктах, которые помогут поддержать иммунитет, пишет РИА Новости со ссылкой на испанскую газету La Vanguardia.



Так, первым в списке идёт чеснок, который называют природным антибактериальным, антивирусным и привогрибковым средством. Эксперты также рекомендуют обратить внимание на миндаль, в котором много витамина Е. А также на чернику, которая защищает дыхательные пути.



Врачи также отмечают пользу бульона из курицы или индейки. Он препятствует образованию слизи при простуде. В список полезных для иммунитета продуктов также попали грибы, тёмный шоколад, цитрусовые, гранат, киви, папайя, шпинат, ростки пшеницы, моллюски и устрицы