ИА «Ореанда-Новости». Медики объяснили, какие симптомы могут сигнализировать о скором инсульте, пишет «МК».



Среди главных симптомов называется внезапное повышение артериального давления, резкая мигрень, онемение одной стороны тела или лица, шум в ушах, ухудшение зрения или двоение в глазах.



Врачи отмечают, что единой причины инсульта нет. К нему может привести совокупность факторов, например, диабет, гипертония, лишний вес или генетика. Врачи напомним, что человека можно спасти, если вовремя распознать инсульт - его надо попросить поднять руки, улыбнуться или заговорить. При инсульте совершить эти действия будет сложно.

