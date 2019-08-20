ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Минздрава назвали предельный объём талии для человека, который не опасен для здоровья, пишет РИА Новости.



Так, по словам медиков, у женщин объём талии не должен быть больше 80 сантиметров, а у мужчин – не более 94 сантиметров. Именно такие объёмы могут предотвратить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.



Врачи также напомнили, что не допустить болезней сердца и развития инсульта можно отказом от сигарет, а также употреблением около 500 граммов овощей и фруктов ежедневно. Кроме того, не стоит забывать и о физической активности.



Отмечается, что до 40% женщин и до 48% мужчин имеют повышенный уровень артериального давления, который может привести к развитию инсульта и инфаркта.