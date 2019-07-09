ИА «Ореанда-Новости». Специалисты объяснили, что несмотря на пользу абрикосов, некоторым этот фрукт есть категорически нельзя, пишет «МедикФорум».



Так, в абрикосах много сахара, поэтому людям, которые страдают от диабета, лучше держаться от них подальше. Нельзя есть абрикосы и тем, у кого нарушен обмен веществ.



Кроме того, не рекомендуется есть абрикосы на голодный желудок, так как может быть раздражение. Кроме того, избегать этот фрукт стоит тем, у кого есть проблемы с пищеварительной системой, например, острый гастрит и язва.



Врачи также не советуют есть абрикосы тем, у кого понижена функция щитовидной железы. Это связано с тем, что каротин, который в них содержится, не усваивается.

