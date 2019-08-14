14.08.2019, 18:08
Врачи рассказали, кому нельзя есть дыни
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты рассказали, что при некоторых заболеваниях есть дыни противопоказано, пишет портал «Pressa40».
Так, стоит отказаться от дыни тем, кто болеет сахарным диабетом. Кроме того, лучше не есть этот фрукт тем, у кого обострилась язва, беременным и кормящим.
Эксперты также напомнили, что дыню лучше не сочетать с холодной водой, алкогольными напитками, молоком и кефиром. Результатом такой комбинации может стать расстройство желудка.
Так, стоит отказаться от дыни тем, кто болеет сахарным диабетом. Кроме того, лучше не есть этот фрукт тем, у кого обострилась язва, беременным и кормящим.
Эксперты также напомнили, что дыню лучше не сочетать с холодной водой, алкогольными напитками, молоком и кефиром. Результатом такой комбинации может стать расстройство желудка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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