Так, стоит отказаться от дыни тем, кто болеет сахарным диабетом. Кроме того, лучше не есть этот фрукт тем, у кого обострилась язва, беременным и кормящим.Эксперты также напомнили, что дыню лучше не сочетать с холодной водой, алкогольными напитками, молоком и кефиром. Результатом такой комбинации может стать расстройство желудка.