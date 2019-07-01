ИА «Ореанда-Новости». Эксперты рассказали, что малина, несмотря на всю свою пользу, может быть вредной для некоторых людей, пишет «Волгоградская правда.ру».



Так, в малине есть много антиоксидантов, которые положительно влияют на здоровье. Она также помогает при простудах и других заболеваниях.



Однако малина – это также сильный аллерген, который может раздражать кишечник и желудок. Кроме того, ягода противопоказана тем, у кого есть проблемы с мочеполовой системой.