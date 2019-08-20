20.08.2019, 22:16
Врачи рассказали, кому нельзя есть стручковую фасоль
ИА «Ореанда-Новости». Медики отметили, что в стручковой фасоли очень много как полезный, так и вредных веществ, пишет «Медикфорум».
Так, употребление стручковой фасоли укрепляет кости благодаря наличию витамина К. Фасоль также является хорошим средством для профилактики остеопороза. Отмечается, что стручковая фасоль хорошо влияет на сердце и сосуды.
Однако врачи предупреждают, что этот представитель бобовых нельзя есть в одно время с принятием препаратов для разжижения крови. Эксперты также не советуют есть стручковую фасоль при нехватке минеральных веществ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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