ИА «Ореанда-Новости». Медики отметили, что в стручковой фасоли очень много как полезный, так и вредных веществ, пишет «Медикфорум».



Так, употребление стручковой фасоли укрепляет кости благодаря наличию витамина К. Фасоль также является хорошим средством для профилактики остеопороза. Отмечается, что стручковая фасоль хорошо влияет на сердце и сосуды.



Однако врачи предупреждают, что этот представитель бобовых нельзя есть в одно время с принятием препаратов для разжижения крови. Эксперты также не советуют есть стручковую фасоль при нехватке минеральных веществ.