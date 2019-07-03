ИА «Ореанда-Новости». Медики заявили, что творог можно употреблять не всем, пишет «Волгоградская правда.ру».



Специалисты отмечают, что белок, который есть в твороге, лучше усваивается, чем тот, который есть в мясе. Кроме того, он нормализует микрофлору кишечника, снижает холестерин, укрепляет костную ткань и скелет человека.



Однако есть творог могут не все. Так, этот продукт противопоказан тем, кто страдает от болезней желудочно-кишечного тракта, атеросклероза. Творог также не стоит есть тем, у кого проблемы с почками и непереносимость лактозы.