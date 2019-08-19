19.08.2019, 16:55
Врачи рассказали, кому нельзя есть яблоки
ИА «Ореанда-Новости». Диетолог Екатерина Бурляева рассказала, сколько яблок можно съесть, не причинив при этом здоровью вред, пишет РИА Новости.
Так, эксперт советует есть два крупных яблока в день. Рекомендуется также чередовать разные виды этих фруктов. Однако не стоит забывать и о других продуктах, которые содержат белки, жиры и углеводы.
Бурляева также отметила, что в красных яблоках есть антоцианы, которые защищают организм от старения и помогают сохранить зрение. Кроме того, в яблоках также есть железо и калий.
Однако в некоторых случаях яблоки употреблять противопоказано. Так, нельзя их есть при язвенной болезни и в послеоперационный период. Если же человек страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта, но важно знать, в каком виде. Например, сырые фрукты подойдут тем, у кого есть недостаток соляной кислоты в желудке. А если наблюдается её избыток, то лучше есть печёные яблоки.
Так, эксперт советует есть два крупных яблока в день. Рекомендуется также чередовать разные виды этих фруктов. Однако не стоит забывать и о других продуктах, которые содержат белки, жиры и углеводы.
Бурляева также отметила, что в красных яблоках есть антоцианы, которые защищают организм от старения и помогают сохранить зрение. Кроме того, в яблоках также есть железо и калий.
Однако в некоторых случаях яблоки употреблять противопоказано. Так, нельзя их есть при язвенной болезни и в послеоперационный период. Если же человек страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта, но важно знать, в каком виде. Например, сырые фрукты подойдут тем, у кого есть недостаток соляной кислоты в желудке. А если наблюдается её избыток, то лучше есть печёные яблоки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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