ИА «Ореанда-Новости». Эксперты отметили, что чеснок содержит много полезные элементов, однако некоторым людям есть его нельзя, пишет «Вечерняя Москва».



Так, чеснок нельзя употреблять тем, кто страдает от болезней почек и печени. Дело в том, что в чесноке есть токсичные элементы, которые могут привести к нарушениям работы этих органов.Кроме того, от чеснока лучше отказаться при диарее. Он раздражает кишечник, вызывая его воспаление.



Специалисты не советуют есть чеснок при заболеваниях глаз или низком артериальном давлении, так как этот овощ понижает его ещё больше.