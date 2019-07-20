ИА «Ореанда-Новости». Медики сообщили о неочевидных опасностях, которые может вызвать употребление твёрдого сыра, пишет издание «Актуальные новости».



Врачи отмечают, что в сыре много соли, из-за этого в течение дня его советуют съедать не более 50 граммов. Кроме того, медики напоминают, что это достаточно жирный продукт, поэтому он может повысить уровень холестерина в крови.



Твёрдый сыр, сообщают медики, нельзя включать в рацион людям, имеющим непереносимость лактозы. Кроме того, врачи не советуют съедать большие порции сыра беременным и кормящим женщинам.