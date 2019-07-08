ИА «Ореанда-Новости». Эксперты отмечают, что при некоторых заболеваниях ряд супов может быть противопоказан, пишет «Медикфорум».



Так, супы из жирной рыбы, субпродуктов или птицы противопоказаны при атеросклерозе и нарушениях сердечно-сосудистой системы, так как в них много холестерина. Кроме того, жирные супы нельзя есть тем, кто страдает от заболеваний печени и поджелудочной железы.



Людям, которые болеют подагрой, лучше отказаться от супов с грибами и фасолью, а также от мясных бульонов. Дело в том, что в такие супы являются источниками пуринов – веществ, обостряющих развитие подагрических процессов. А тем, у кого сахарный диабет, стоит избегать рисовых супов и окрошки на квасе.