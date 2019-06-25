ИА «Ореанда-Новости». Медики назвали заболевания, которые не позволяют человеку сбрасывать вес, пишет издание «OaNews».



Так, при гормональном сбое похудеть не помогут даже диеты и спорт. Кроме того, врачи сообщают, что при проблемах с щитовидной железой похудеть также будет проблематично.



Бывают случаи, когда человек не может похудеть из-за проблем с надпочечниками. Это происходит из-за повышенной выработки кортизола. В этом случае лишний вес в основном накапливается в области бёдер.



Гормональные проблемы из-за гинекологических заболеваний могут приводить к накоплению лишнего веса, они связаны чаще всего с нарушениями в работе яичников.