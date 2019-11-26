ИА «Ореанда-Новости». Медики объяснили, что проблемы со сном могут быть признаками серьёзных заболеваний, пишет «МК».



Так, если человек трудно засыпает и часто просыпается до часу ночи, это может говорить о проблемах с желчным пузырём.



Отмечается также, что печень наиболее активно работает с часу ночи до трёх утра. Нарушение сна в это время может говорить о проблемах с этим органом.



О плохом пищеварении и проблемах с кишечником говорят постоянные пробуждения между 5 и 7 часами утра. Слабость кишечника ухудшает сон с 7 до 9 утра, при этом нередки приступы тошноты и отвращение к еде.