26.11.2019, 23:28
Врачи рассказали, о каких заболеваниях говорит нарушение сна
ИА «Ореанда-Новости». Медики объяснили, что проблемы со сном могут быть признаками серьёзных заболеваний, пишет «МК».
Так, если человек трудно засыпает и часто просыпается до часу ночи, это может говорить о проблемах с желчным пузырём.
Отмечается также, что печень наиболее активно работает с часу ночи до трёх утра. Нарушение сна в это время может говорить о проблемах с этим органом.
О плохом пищеварении и проблемах с кишечником говорят постоянные пробуждения между 5 и 7 часами утра. Слабость кишечника ухудшает сон с 7 до 9 утра, при этом нередки приступы тошноты и отвращение к еде.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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