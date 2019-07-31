ИА «Ореанда-Новости». Специалисты объяснили, по каким признакам можно выявить любителя спиртного, пишет «Медикфорум».



Медики отмечают, что, если у человека после употребления алкоголя начали трястись руки, это первый признак алкоголизма или алкогольный тремор.



Врачи отмечают, что это состояние усиливается при похмелье. Кроме того, тремор может быть и при детоксикации, когда внутренние органы сами пытаются вывести алкоголь.



Причиной появления тремора медики назвали недостаток дофамина – вещества, которое вырабатывается в мозге и помогает человеку ощущать положительные эмоции. Кроме того, причиной тремора может также стать печёночная недостаточность, которая тоже является первым признаком алкоголизма.