ИА «Ореанда-Новости». Медики назвали первые признаки тромбоза, после появления которых нужно незамедлительно обращаться к специалистам, пишет «МК».



Врачи отмечают внезапный отёк конечностей – если рука или ноги отекли, это может быть явным признаком тромбоза. Кроме того, стоит обратить внимание на боль в теле при различных движениях, а также на покраснения кожи.



Среди симптомов – появление отдышки. Она может говорить о наличии тромба у сердца.



Врачи советуют незамедлительно обращаться за помощью к профессионалам, если есть хоть один из перечисленных симптомов возможного заболевания.