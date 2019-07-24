24.07.2019, 21:42
Врачи рассказали о первых признаках тромбоза
ИА «Ореанда-Новости». Медики назвали первые признаки тромбоза, после появления которых нужно незамедлительно обращаться к специалистам, пишет «МК».
Врачи отмечают внезапный отёк конечностей – если рука или ноги отекли, это может быть явным признаком тромбоза. Кроме того, стоит обратить внимание на боль в теле при различных движениях, а также на покраснения кожи.
Среди симптомов – появление отдышки. Она может говорить о наличии тромба у сердца.
Врачи советуют незамедлительно обращаться за помощью к профессионалам, если есть хоть один из перечисленных симптомов возможного заболевания.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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