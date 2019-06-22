ИА «Ореанда-Новости». Диетолог сообщил, что у вишни есть много полезных для человека свойств.



Так, если за пару часов до сна съесть несколько вишен, они увеличат длительность ночного отдыха. Кроме того, ягода может уберечь организм от опухолей, сердечных заболеваний и рецидивов хронических болезней.



Диабетикам также можно есть вишню, так как у неё невысокий гликемический индекс. А при регулярном приеме сока этой ягоды прекращаются боли в суставах, снижается риск приобретения артрита и подагры.