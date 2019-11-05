ИА «Ореанда-Новости». Специалисты развенчали миф о том, что картофель вреден и дали совету по употреблению этого овоща, пишет «МедикФорум».



Так, медики отметили, что в картофеле много витаминов и минералов, которые полезны для организма. Если картофель есть правильно, он может нормализовать уровень сахара в крови, а также поспособствовать похудению, так как длительное время сохраняет чувство сытости.



Эксперты отмечают, что нельзя есть картофель в жареном виде. Стоит обратить внимание на варёную картошку, которую можно есть с зеленью или яйцами. Кроме того, в картофеле содержится крахмал, который способствует выводу токсинов и оказывает благотворное влияние на работу желудка и кишечника.