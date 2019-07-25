ИА «Ореанда-Новости». Эксперты объяснили, какую пользу приносит регулярное употребление гречки – она богата полезными веществами и положительно влияет на здоровье, пишет «Медикфорум».



Так, в составе этой крупы есть рудин, который помогает укреплять сосуды и сокращает риск различных патологий. Кроме того, гречка содержит кварцетин, очищающий сосуды.



Положительное воздействие гречка оказывает и на ЦНС, препятствуя стрессу и напряжению. Так как в этой крупе много витамина Е, она улучшает состояние волос и кожи. Отмечается, что есть гречку три раза в неделю достаточно для того, чтобы можно улучшить пищеварение и сократить риск проблем с ЖКТ.