ИА «Ореанда-Новости». Медики напомним, что йод является крайне важным веществом для организма, и рассказали о том, как понять, что его в организме мало, пишет «МК».



Так, по словам экспертов, сухость кожи и выпадение волос являются первыми симптомами нехватки йода в организме. Кроме того, у человека, которому не хватает йода, замедляется обмен веществ, что становится причиной появления лишнего веса.



Из-за нехватки йода начинает неправильно работать щитовидная железа, что приводит к отёкам шеи, брадикардии. Медики рекомендуют при наличии таких симптомов обратиться к специалистам.