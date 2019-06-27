ИА «Ореанда-Новости». Иммунологи дали советы о том, как повысить иммунитет. Эксперты порекомендовали отказаться от одного из раздражителей.



Так, врачи отметили, что организм человека становится более восприимчивым к вирусам в состоянии стресса.



Международная статистика утверждает, что в 90% случаев снижение иммунитета связано со стрессом на работе или в личной жизни. Если в этих случаях начать лечение, то можно понизить иммунитет ещё больше.



Иммунологи советуют для укрепления иммунитета наладить психологическую атмосферу, хорошо питаться, соблюдать режим сна, не курить и не употреблять алкоголь.

