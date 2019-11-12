Так, врачи утверждают, что прежде всего негативный эффект на здоровье оказывает неправильное питание. Медики настаивают, что нужно исключить из рациона чипсы, картошку фри и другую вредную еду.Кроме того, врачи рекомендуют соблюдать режим сна и высыпаться, так как именно ночью организм вырабатывает гормоны, которые укрепляют иммунитет.Медики также отмечают, что нужно перестать курить и избегать стрессовых ситуаций. Не советуют врачи и злоупотреблять алкоголем, так как он понижает численность моноцитов – иммунных клеток.