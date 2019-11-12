12.11.2019, 16:00
Врачи рассказали об «убийцах» иммунитета
ИА «Ореанда-Новости». Медицинские специалисты объяснили, какие факторы могут существенно подорвать иммунитет, пишет издание «Актуальные новости».
Так, врачи утверждают, что прежде всего негативный эффект на здоровье оказывает неправильное питание. Медики настаивают, что нужно исключить из рациона чипсы, картошку фри и другую вредную еду.
Кроме того, врачи рекомендуют соблюдать режим сна и высыпаться, так как именно ночью организм вырабатывает гормоны, которые укрепляют иммунитет.
Медики также отмечают, что нужно перестать курить и избегать стрессовых ситуаций. Не советуют врачи и злоупотреблять алкоголем, так как он понижает численность моноцитов – иммунных клеток.
Так, врачи утверждают, что прежде всего негативный эффект на здоровье оказывает неправильное питание. Медики настаивают, что нужно исключить из рациона чипсы, картошку фри и другую вредную еду.
Кроме того, врачи рекомендуют соблюдать режим сна и высыпаться, так как именно ночью организм вырабатывает гормоны, которые укрепляют иммунитет.
Медики также отмечают, что нужно перестать курить и избегать стрессовых ситуаций. Не советуют врачи и злоупотреблять алкоголем, так как он понижает численность моноцитов – иммунных клеток.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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