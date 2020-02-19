ИА «Ореанда-Новости». Учёные назвали первый признак развития сахарного диабета второго типа, пишет Pravda.Ru.



Так, по словам медиком, речь идёт о потемнении кожи на некоторых участках тела, в частности, на суставах. Это называется чёрным акантозом.



При обнаружении у себя этого симптома нужно сразу же обратиться к врачу. Чаще всего его можно наблюдать на локтях, шее или в паху. Иногда акантоз сопровождается зудом, утолщением кожи, появлением прыщей.