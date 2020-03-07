ИА «Ореанда-Новости». Медики объяснили, сколько яиц можно съедать в день без вреда для здоровья. Как отмечают учёные, у медиков всё ещё нет точного понимания, сколько яиц можно съесть в течение дня без вреда для здоровья. Результаты научной работы доступны на сайте Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана Гарвардского университета.

Было проведено масштабное исследование, чтобы положить конец спорам медиков и учёных вокруг данного вопроса. Многие специалисты до сих пор сомневаются в количестве, так как в яйцах содержится много холестерина. Его частое потребление чревато атеросклерозом и другими болезнями.

В рамках исследования были обработаны анкеты и показатели более 200 тысяч человек. Результаты показали, что умеренное потребление яиц не привело к развитию патологий сердца и сосудов. По мнению медиков, умеренной порцией можно назвать одно яйцо в день. Исследователи уточнили, что яйца можно включать в завтрак, но необязательно потреблять их каждый день.