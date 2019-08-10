ИА «Ореанда-Новости». Медики отмечают, что в ряде ситуация вода поможет очистить организм, а также улучшит пищеварение и поможет в борьбе с лишним весом, пишет «Медикфорум».



Так, рекомендуется пить воду после пробуждения, это поможет «запустить» пищеварительную систему, ускорить метаболизм и вывести токсины из организма. При этом эксперты советуют пить по утрам тёплую воду.



Кроме того, можно избежать переедания также с помощью воды – организм не перепутает жажду с голодом. Поэтому врачи рекомендуют перед приёмом вредной еды выпить воды.



Отмечается, что необходима вода и во время тренировок, так как в это время теряется много жидкости. Кроме того, дополнительное питьё при болезни повысит общий тонус, а это может стать причиной избавления от лишнего и обеспечения притока кислорода к головному мозгу.